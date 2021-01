Covid, in Lombardia 31.809 tamponi e 1.535 nuovi positivi: 73 i casi a Bergamo (Di sabato 23 gennaio 2021) A fronte di 31.809 tamponi effettuati, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 2.178. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). I dati di sabato 23 gennaio: – i tamponi effettuati: 31.809 (di cui 23.512 molecolari e 8.297 antigenici) totale complessivo: 5.414.816 – i nuovi casi positivi: 1.535 (di cui 88 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 444.809 (+2.178), di cui 3.593 dimessi e 441.216 guariti – in terapia intensiva: 398 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.499 (-80) – i decessi, totale complessivo: 26.662 (+104) I nuovi casi per provincia: Milano: 466 di cui 216 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) A fronte di 31.809effettuati, sono 1.535 i(4,8%) in. I guariti/dimessi sono 2.178. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). I dati di sabato 23 gennaio: – ieffettuati: 31.809 (di cui 23.512 molecolari e 8.297 antigenici) totale complessivo: 5.414.816 – i: 1.535 (di cui 88 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 444.809 (+2.178), di cui 3.593 dimessi e 441.216 guariti – in terapia intensiva: 398 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.499 (-80) – i decessi, totale complessivo: 26.662 (+104) Iper provincia: Milano: 466 di cui 216 a Milano ...

fattoquotidiano : Veneto, da Regione virtuosa al primato dei decessi: dal primo dicembre ad oggi 4.653 morti Covid, più della Lombard… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - valigiablu : Covid, Lombardia errore nel calcolo dell’Rt: migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi… - sciusciu69 : RT @TgLa7: #Covid, #Fontana: arancioni perchè contestato conteggi governo. Indignato da notizie offensive per la Lombardia - TgLa7 : #Covid, #Fontana: arancioni perchè contestato conteggi governo. Indignato da notizie offensive per la Lombardia -