Covid in Campania, il bollettino di oggi 23 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono poco più di mille i positivi di oggi in Campania nel bollettino del 23 gennaio 2021. I test effettuati sono oltre 15mila. Il rapporto positivi/tamponi è del 7,34%, in calo rispetto al 7.99% registrato ieri. Sono 29 le vittime di Covid, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati? L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono poco più di mille i positivi diinneldel 232021. I test effettuati sono oltre 15mila. Il rapporto positivi/tamponi è del 7,34%, in calo rispetto al 7.99% registrato ieri. Sono 29 le vittime di, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati? L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - Agenzia_Ansa : Il ministro Roberto Speranza firma le ordinanze, la #Lombardia #arancione da domani come la #Sardegna. La rabbia d… - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ?? #Campania #Covid_19 #23gennaio Casi 1.150 di #coronavirus su 15.663 tamponi, incidenza al 7,34%, 801 guariti e 29 dece… - sscalcionapoli1 : Campania, il bollettino: 1.150 nuovi positivi e +10 ricoveri in terapia intensiva #Covid - folucar : RT @lucarango88: ?? #Campania #Covid_19 #23gennaio Casi 1.150 di #coronavirus su 15.663 tamponi, incidenza al 7,34%, 801 guariti e 29 dece… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Effetto Covid sui prezzi: giù a Venezia, schizzano a Bolzano

ROMA - Effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di città dove si è registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano ...

Covid in Campania, stabile il numero dei nuovi positivi: 1.150 casi, 29 i decessi

CAMPANIA – Bollettino odierno in merito ai contagi da Coronavirus in Campania: risultano, nella giornata di oggi 23 gennaio, 1.150 i nuovi casi, per un totale di 212.953. I tamponi effettuati sono 15.

ROMA - Effetto Covid sui prezzi nel 2020 in Italia con un ristretto numero di città dove si è registrato un aumento della spesa media, in testa Bolzano ...CAMPANIA – Bollettino odierno in merito ai contagi da Coronavirus in Campania: risultano, nella giornata di oggi 23 gennaio, 1.150 i nuovi casi, per un totale di 212.953. I tamponi effettuati sono 15.