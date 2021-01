Covid in Campania, altri 1.150 positivi: indice contagio cala al 7,34%, 29 morti (Di sabato 23 gennaio 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi Regione Campania:1.150 positivi (133 casi identificati da test antigenici rapidi), di cui 951 asintomatici e 66 sintomatici (dato... Leggi su ilmattino (Di sabato 23 gennaio 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi Regione:1.150(133 casi identificati da test antigenici rapidi), di cui 951 asintomatici e 66 sintomatici (dato...

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - Agenzia_Ansa : Il ministro Roberto Speranza firma le ordinanze, la #Lombardia #arancione da domani come la #Sardegna. La rabbia d… - occhio_notizie : Cala l'indice di contagio in #Campania - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione in Campania - salernotoday : Covid-19: 1.150 nuovi positivi e altri 29 decessi, di cui 11 in 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, in Campania 1.150 nuovi positivi: la percentuale di contagio al 7,3%

Sono oltre quindicimila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ventinove i decessi che portano il totale delle vittime a 3.586 dall’inizio della pandemia ...

Covid:Campania;in leggero calo curva dei contagi, 29 decessi

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - E'in leggero calo la curva dei contagi in Campania. I dati delle ultime 24 ore del bollettino regionale dell'Unità di Crisi segnala 1.150 positivi (133 casi identificati da t ...

Sono oltre quindicimila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ventinove i decessi che portano il totale delle vittime a 3.586 dall’inizio della pandemia ...(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - E'in leggero calo la curva dei contagi in Campania. I dati delle ultime 24 ore del bollettino regionale dell'Unità di Crisi segnala 1.150 positivi (133 casi identificati da t ...