Covid, il bollettino di oggi: 13.331 nuovi casi e 488 morti, cala il tasso di positività (Di sabato 23 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 23 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 13.331 i nuovi casi di positività al coronavirus (in lieve calo rispetto a ieri) e 488 i morti (+55) nelle ultime 24 ore. 286.331 i tamponi processati, oltre 20mila più di ieri. Il rapporto nuovi casi tamponi è al 4,6%, in calo di mezzo punto nelle ultime 24 ore. (segue dopo la foto) In Emilia-Romagna 1.310 nuovi casi e 33 morti, calano i ricoveri Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 209.235 casi di positività, 1.310 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.676

