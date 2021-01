Covid, dai tamponi del San Pio altre 18 nuove positività (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” comunica di aver processato in data odierna nr. 417 tamponi, dei quali nr. 42 risultati positivi. Dei quarantadue positivi, nr. 18 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 15 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 24 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” comunica di aver processato in data odierna nr. 417, dei quali nr. 42 risultati positivi. Dei quarantadue positivi, nr. 18 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 15 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 24 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

YRetlaw : RT @stemolinaradio: A settembre parlavano di scenari catastrofici quando l'influenza si sarebbe sovrapposta al covid. Ora quando fai notare… - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Farmaci clandestini per la cura del Covid sequestrati dai Carabinieri a Roma e Milano. Fermate 71mila capsule provenien… - GioChirilly : RT @stemolinaradio: A settembre parlavano di scenari catastrofici quando l'influenza si sarebbe sovrapposta al covid. Ora quando fai notare… - guffanti_marco : Era dai bei tempi della falange #noeuro che non vedevo assalti di bande come la Gang del Covid oggi. ?? Sono nervos… - isadoralarosa : RT @LaNotiziaTweet: Farmaci clandestini per la cura del Covid sequestrati dai Carabinieri a Roma e Milano. Fermate 71mila capsule provenien… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dai Covid, malati senza virus dimenticati: oltre 2 milioni si indebitano per farsi curare dai privati Il Messaggero Coronavirus, Senna: accanimento contro la Lombardia

Coronavirus, Senna: sui numeri contro la Lombardia c'è accanimento. Le decisioni assunte sulla Lombardia, come la dichiarazione la scorsa settimana della zona rossa ...

Coronavirus, cala il numero di nuovi positivi in Sicilia: oggi sono 1.158

PALERMO, 23 gennaio – Così come afferma l’Asp di Palermo, di tutti i tamponi processati presso la Fiera del Mediterraneo in modalità drive-in solo il 7% è risultato positivo al coronavirus. Un dato ch ...

Coronavirus, Senna: sui numeri contro la Lombardia c'è accanimento. Le decisioni assunte sulla Lombardia, come la dichiarazione la scorsa settimana della zona rossa ...PALERMO, 23 gennaio – Così come afferma l’Asp di Palermo, di tutti i tamponi processati presso la Fiera del Mediterraneo in modalità drive-in solo il 7% è risultato positivo al coronavirus. Un dato ch ...