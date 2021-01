Covid, da lunedì via allo screening del personale scolastico (Di sabato 23 gennaio 2021) Lunedi’ la Campania fara’ partire uno screening scolastico che comincera’ con i docenti e il personale Ata. E’ quanto apprende l’ANSA dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania sulla scuola, convocata d’urgenza dopo il focolaio emerso oggi nella primaria di Fuorigrotta, a Napoli. Lo screening verra’ attuato attraverso i medici medicina generale: il personale scolastico contattera’ quindi il proprio medico di base che gli dara’ appuntamento per il test. Tra le decisioni in corso se i test si faranno negli studi dei medici o nelle scuole. In totale tra docenti e personale Ata, in Campania di tratta di circa centomila persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) Lunedi’ la Campania fara’ partire unoche comincera’ con i docenti e ilAta. E’ quanto apprende l’ANSA dall’Unita’ di Crisi della Regione Campania sulla scuola, convocata d’urgenza dopo il focolaio emerso oggi nella primaria di Fuorigrotta, a Napoli. Loverra’ attuato attraverso i medici medicina generale: ilcontattera’ quindi il proprio medico di base che gli dara’ appuntamento per il test. Tra le decisioni in corso se i test si faranno negli studi dei medici o nelle scuole. In totale tra docenti eAta, in Campania di tratta di circa centomila persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

