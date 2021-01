Covid, Campania regione virtuosa: l’indice Rt è il più basso d’Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) Il monitoraggio settimanale ha fatto sì che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato tre nuove ordinanze che ridefiniscono i colori delle regioni in Italia. Ma proprio dal monitoraggio emerge che la Campania ha l’indice rt più basso d’Italia. La regione infatti resterà gialla per almeno un’altra settimana, quando poi ci sarà il nuovo monitoraggio dei dati. Con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Il monitoraggio settimanale ha fatto sì che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato tre nuove ordinanze che ridefiniscono i colori delle regioni in Italia. Ma proprio dal monitoraggio emerge che lahart più. Lainfatti resterà gialla per almeno un’altra settimana, quando poi ci sarà il nuovo monitoraggio dei dati. Con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Covid, accolto il ricorso. Sì al rientro a #scuola per le superiori in #Campania. Presentato da alcuni genitori, l… - Agenzia_Ansa : Il ministro Roberto Speranza firma le ordinanze, la #Lombardia #arancione da domani come la #Sardegna. La rabbia d… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Covid: in Campania da lunedì parte lo screening del personale scolastico [aggiornamento delle 19:36] - rep_napoli : Covid: in Campania da lunedì parte lo screening del personale scolastico [aggiornamento delle 19:36] - cronachelucane : Covid-19, Ministro Speranza firma nuove ordinanze su misure di contenimento e gestione emergenza - area gialla: Cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid. Da domani solo la Sicilia sarà in zona rossa. Lega a Musumeci: “chiedi a Speranza l’arancione”

Da domani 24 gennaio, solo la Sicilia resta in zona rossa almeno per altri sette giorni fino al 31, le altre regioni dopo l'ordinanza firmata dal Notizie di cronaca, politica, attualità, ricette cucin ...

Covid: 29 casi in provincia Giù i ricoveri in regione, 104 i morti. Indice contagio 4,8%

Scendono a 29 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 31.809. Scendono di 10 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 398, e scendono di 80 unità i r ...

