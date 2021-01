Covid, Balotelli contro gli italiani: “Ho il mal di stomaco” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il nostro Super Mario si è detto molto rattristato per l’attuale situazione pandemica. In un suo recente post sui social, il calciatore infatti si è lasciato andare ad uno sfogo: “L’Italia ragazzi è l’Italia, c’è poco da dire. È il paese forse più bello al mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di stomaco”. Poi ha aggiunto: “Premetto, non sono di sinistra, non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando e sinceramente non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così”. Mario non si capacita di come mai i casi siano in aumento: “Hanno chiuso per poi richiuderci e ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico odierno quasi maggiore alla normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown?”. E poi conclude con una riflessione: “Ma è possibile che ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Il nostro Super Mario si è detto molto rattristato per l’attuale situazione pandemica. In un suo recente post sui social, il calciatore infatti si è lasciato andare ad uno sfogo: “L’Italia ragazzi è l’Italia, c’è poco da dire. È il paese forse più bello al mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di”. Poi ha aggiunto: “Premetto, non sono di sinistra, non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando e sinceramente non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così”. Mario non si capacita di come mai i casi siano in aumento: “Hanno chiuso per poi richiuderci e ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico odierno quasi maggiore alla normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown?”. E poi conclude con una riflessione: “Ma è possibile che ...

