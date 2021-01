Covid a Napoli, il cardinale Sepe è ricoverato al Cotugno (Di sabato 23 gennaio 2021) Napoli. È in osservazione all’ospedale Cotugno il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, positivo al Covid da alcuni giorni. Inizialmente il prelato era asintomatico, poi ha cominciato a manifestare i sintomi della malattia. Per questo motivo i medici hanno deciso ricoverarlo al nosocomio napoletano contro le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021). È in osservazione all’ospedaleildiCrescenzio, positivo alda alcuni giorni. Inizialmente il prelato era asintomatico, poi ha cominciato a manifestare i sintomi della malattia. Per questo motivo i medici hanno deciso ricoverarlo al nosocomio napoletano contro le L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

robertosaviano : Dopo 15 anni di nuovo le mie riflessione sul @corrmezzogiorno: Sud, scenario post-Covid e nuovo sindaco di Napoli..… - DiMarzio : #Napoli, buone notizie per #Osimhen: da domani allenamenti individuali - SkySport : Napoli, Osimhen: atteso esito tampone, ma da sabato può allenarsi individualmente - LavoroUsb : Melito in lutto: Luigi Mancini, operatore del 118, ucciso dal Covid - NuovoNando : RT @gloriapoch72: Dopo la Juve, pure la Lazio, multata per non rispettare i tempi previsti dal famoso protocollo, per i tamponi Covid Vuoi… -