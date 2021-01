Covid-19, Lombardia e Sardegna in zona arancione: cala l’Rt in Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) Nuovo aggiornamento sul fronte colori fasce in Italia: la Lombardia per esempio passa da zona rossa ad arancione, così come anche la Sardegna per la quale anche si registrano miglioramenti. Entrambe presentano un indice Rt rispettivamente di 0.82 e .095, un calo che ha potuto sancire appunto il passaggio di colore. Il tutto verrà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Nuovo aggiornamento sul fronte colori fasce in Italia: laper esempio passa darossa ad, così come anche laper la quale anche si registrano miglioramenti. Entrambe presentano un indice Rt rispettivamente di 0.82 e .095, un calo che ha potuto sancire appunto il passaggio di colore. Il tutto verrà L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid, Lombardia errore nel calcolo dell’Rt: migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi Corriere della Sera Coronavirus: Fnp Cisl, 'forse è macchina regionale Lombardia che non funziona'

invia prima dati sbagliati Covid, poi incolpa il governo per la zona rossa. Evidentemente la sua macchina regionale non funziona, e forse non era tutta colpa degli allontanati". Lo afferma Emilio ...

ROGNO – Caccia ai soldi per nuovi lavori pubblici e intanto ecco il nuovo bonus famiglia: fino a 250 euro da spendere nei negozi del paese

“Con il bonus famiglia – continua il sindaco – il Comune di Rogno, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli ...

