Covid-19 in Campania | sono 1 150 i nuovi positivi | comunicati 29 decessi

sono 1.150 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania su un totale di 15.663 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è l'Unità di crisi regionale che nel bollettino diramato nel pomeriggio riporta anche 29 decessi e 801 negativizzazioni. Di seguito il riepilogo completo nel report divulgato dagli uffici regionali: positivi del giorno: 1.150 (di cui 133 casi identificati da test antigenici rapidi) di cuiAsintomatici: 951Sintomatici: 66 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 15.663 (di cui 2.040 antigenici) Totale positivi: 212.953 (di cui 578 antigenici) Totale tamponi: 2.315.313 (di cui 10.519 antigenici)? ?Deceduti: 29

