Covid - 19: cosa favorisce l'irresponsabilità di molti (Di sabato 23 gennaio 2021) Una delle parole più ricorrenti, durante l'attuale crisi legata alla diffusione del Codid - 19, è stata 'responsabilità'. Da più parti, e in maniera insistente, si è fatto appello ai cittadini ... Leggi su globalist (Di sabato 23 gennaio 2021) Una delle parole più ricorrenti, durante l'attuale crisi legata alla diffusione del Codid - 19, è stata 'responsabilità'. Da più parti, e in maniera insistente, si è fatto appello ai cittadini ...

marattin : E io che pensavo che l’errore su Rt lombardo fosse relativa all’intervallo di confidenza della stima statistica. Ma… - Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut su cosa è davvero successo in Svezia, lontano da un racconto mediatico spesso falsato - reportrai3 : Siamo in onda! Report alle 21.20 su @RaiTre e @RaiPlay - KingDelDivano : Zona arancione, ferie bruciate per colpa del covid cosa deve succedere ancora? - Mayr12Francesco : RT @marattin: E io che pensavo che l’errore su Rt lombardo fosse relativa all’intervallo di confidenza della stima statistica. Macché. Dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Covid-19, zona gialla, arancione e rossa: cosa cambia dopo i dati ISS. Le ultime notizie Orizzonte Scuola Coronavirus: Confcommercio, 'settimana in zona rossa danno da 200 mln per Milano'

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - La settimana di zona rossa 'superflua' è costata a Milano almeno 200 milioni di euro di mancato fatturato, considerando tutti gli esercizi commerciali, dai bar ai negozi.

Boscaglia: “Sconfitta ci deve fare stare male”

“Le partite si perdono per degli episodi, perché la palla schizza e prendi gol. Io voglio una squadra con un atteggiamento aggressivo” ...

Milano, 23 gen. (Adnkronos) - La settimana di zona rossa 'superflua' è costata a Milano almeno 200 milioni di euro di mancato fatturato, considerando tutti gli esercizi commerciali, dai bar ai negozi.“Le partite si perdono per degli episodi, perché la palla schizza e prendi gol. Io voglio una squadra con un atteggiamento aggressivo” ...