Covid | 13 331 nuovi casi e 488 morti | il bollettino del 23 gennaio

(Di sabato 23 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 23, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.331 Decessi: 488 Tamponi effettuati: 286.331 Ricoveri in terapia intensiva: -4 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 498.834totali: 2.455.185 Decessi: 85.162 Guariti: 1.871.189 Secondo ildi oggi, sabato 23, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.331 i, contro i 13.633 di ieri, e 488 i(ieri erano stati 472), a fronte di 286.331 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 264.728). Le persone attualmente positive alsono 498.834 (-3.219). Il bilancio delle ...

rtl1025 : ?? Sono 13.331 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. Le… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, bollettino oggi 23 gennaio: 13.331 casi e 488 morti - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Sono 13.331 i contagi da #coronavirus in Italia resi noti oggi. Da ieri sono stati registrati altri 488 morti che portan… - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #23gennaio: 13331 contagi nelle ultime 24 ore - Ragusanews : Covid Italia, bollettino oggi 23 gennaio: 13.331 casi e 488 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 331

Bollettino oggi sabato 23 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione. Ecco i dati e i numeri odierni.Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. L'incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo di ...