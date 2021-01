Così la nomina di Benassi agli 007 apre il risiko di diplomatici (e militari) (Di sabato 23 gennaio 2021) All’indomani della nomina dell’ambasciatore Pietro Benassi come Autorità delegata (e dunque sottosegretario alla presidenza del Consiglio) nei palazzi circola con insistenza una domanda: le nuove funzioni assegnategli dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono compatibili con quelle di consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e Sherpa del G20 di cui l’Italia è presidente nel 2021? La risposta si trova nella legge 124 del 2007, quella che ha riformato il comparto dell’intelligence ed è stata aggiornata nel 2012 sotto l’impulso del Copasir allora presieduto da Massimo D’Alema. L’articolo 3 recita: “L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate del Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge”. Chi conosce bene queste materie non ha dubbi: l’Autorità delegata non può ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) All’indomani delladell’ambasciatore Pietrocome Autorità delegata (e dunque sottosegretario alla presidenza del Consiglio) nei palazzi circola con insistenza una domanda: le nuove funzioni assegnategli dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono compatibili con quelle di consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e Sherpa del G20 di cui l’Italia è presidente nel 2021? La risposta si trova nella legge 124 del 2007, quella che ha riformato il comparto dell’intelligence ed è stata aggiornata nel 2012 sotto l’impulso del Copasir allora presieduto da Massimo D’Alema. L’articolo 3 recita: “L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate del Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge”. Chi conosce bene queste materie non ha dubbi: l’Autorità delegata non può ...

balckrasperrry : RT @Cla_TeamMaite: #rosmello dayane che nomina Giuliano e' così esilarante ?????? Guarda dopo il sogno erotico... Who?? Ajajaajajajajaj - fra032412 : RT @Cla_TeamMaite: #rosmello dayane che nomina Giuliano e' così esilarante ?????? Guarda dopo il sogno erotico... Who?? Ajajaajajajajaj - VALE70942077 : Oggi è festa con tutti questi momenti?!!! Day che nomina G e Rosy smette di ballare Vi ricordo che Day ancora non… - Cla_TeamMaite : #rosmello dayane che nomina Giuliano e' così esilarante ?????? Guarda dopo il sogno erotico... Who?? Ajajaajajajajaj - AntonioFiori15 : @debyh10 E ma lui ha detto così..e ma lui ha detto cosà...che vuol dire...a chi nomina per sfottere Astori,Heysel,S… -

Ultime Notizie dalla rete : Così nomina Mariotto, Virginia Raggi e la fede nella Madonna: «Piazza Vittorio mai così bella. I poveri? Vanno aiutati» Corriere Roma