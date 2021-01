Cosenza, Mastrobuono: miglioreremo l’assistenza ospedaliera (Di sabato 23 gennaio 2021) Isabella Mastrobuono è il neo commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, insediatasi la scorsa settimana. Romana, con oltre 20 anni di esperienza nel settore del management sanitario, specializzata... Leggi su feedpress.me (Di sabato 23 gennaio 2021) Isabellaè il neo commissario dell’Aziendadi, insediatasi la scorsa settimana. Romana, con oltre 20 anni di esperienza nel settore del management sanitario, specializzata...

Il nuovo commissario dell’“Annunziata” punta anche sulle vaccinazioni e preannuncia: pubblicherò il lavoro di Marrocco ...

Pochi giorni dopo il proprio insediamento, la nuova manager dell'Azienda ospedaliera fissa i punti principali della propria agenda: «La situazione a Cosenza è meno allarmante di quanto possa apparire ...

