Cosa resta di Trump nell’era Biden L’analisi di Spannaus

Non c'è dubbio, la presidenza di Joe Biden si apre in un momento di grave difficoltà. In mezzo al guado della pandemia, a due settimane dall'assalto al Campidoglio, nel suo discorso di insediamento il nuovo presidente ha fatto appello all'unità, ha promesso che sarà il presidente di tutti. Parole che pesano, ma da sole non bastano. Ora servono i fatti. Le prime mosse dell'amministrazione delineano un'agenda ambiziosa. Al primo punto c'è la lotta al virus e la distribuzione dei vaccini, poi un mastodontico pacchetto di aiuti economici, quasi 2 triliardi di dollari. Poi ancora una lunga serie di ordini esecutivi per contrastare, o cancellare, le scelte dell'amministrazione precedente. Sia chiaro: Biden ne ha tutto il diritto. Ma ha anche poco tempo per andare all'incasso, portare a casa grandi successi. Forse si è mosso da subito memore della prima ...

