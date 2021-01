Cosa ascoltare su Spotify? Ecco il nuovo disco dei Siké (Di sabato 23 gennaio 2021) Cosa ascoltare su Spotify – La domanda sorge spontanea ogni qualvolta ci troviamo in un momento di relax e vogliamo trovare qualche nuova canzone su Spotify. Quotidianamente vengono infatti pubblicate milioni di nuove tracce e per questo motivo è sempre difficile trovare le più belle che si possono appropriare ai nostri gusti. Per questo motivo oggi proviamo ad iniziare una nuova rubrica dedicata alle classifiche di Spotify ma anche a quelle che sono le canzoni emergenti che devono essere assolutamente ascoltate. Il nostro primo appuntamento all’interno di questa nuova rubrica lo teniamo con i Siké, un nuovo gruppo emergente su Spotify. I Siké si sono uniti nel 2018 grazie alla collaborazione artistica di due cantanti ed un ... Leggi su giornal (Di sabato 23 gennaio 2021)su– La domanda sorge spontanea ogni qualvolta ci troviamo in un momento di relax e vogliamo trovare qualche nuova canzone su. Quotidianamente vengono infatti pubblicate milioni di nuove tracce e per questo motivo è sempre difficile trovare le più belle che si possono appropriare ai nostri gusti. Per questo motivo oggi proviamo ad iniziare una nuova rubrica dedicata alle classifiche dima anche a quelle che sono le canzoni emergenti che devono essere assolutamente ascoltate. Il nostro primo appuntamento all’interno di questa nuova rubrica lo teniamo con i, ungruppo emergente su. Isi sono uniti nel 2018 grazie alla collaborazione artistica di due cantanti ed un ...

petitvfede : RT @n0tturna: che voglia di stare fuori con qualcuno fino a tarda notte, e parlare a cuore aperto di cosa vi passa per la testa, mentre sta… - solsikkemv : ricordo il momento in cui ho fatto ascoltare sweet night a mia madre e mi chiese di cosa parlasse e nel mentre che… - RWNAISSANCE : @ezepillola si vabe quello è ovvio, poi comunque non siamo detective ne altro quindi non ha proprio senso andare a… - melsxlou : chiacchierare amabilmente, mentre bevi il tuo caffè, comodamente sedutx su una poltrona soffice, con lui affianco a… - io_sono_sfigata : RT @n0tturna: che voglia di stare fuori con qualcuno fino a tarda notte, e parlare a cuore aperto di cosa vi passa per la testa, mentre sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa ascoltare Cosa ascoltare su Spotify? Ecco il nuovo disco dei Siké Giornal Cosa ascoltare su Spotify? Ecco il nuovo disco dei Siké

Cosa ascoltare su Spotify? Ecco il nuovo disco dei Siké - Cosa ascoltare su Spotify - La domanda sorge spontanea ogni qualvolta ci troviamo in un momento di relax e vogliamo trovare qualche nuova canz ...

“Music for Love. Vol. 1”, l’album solidale è subito in testa alla classifica iTunes

Cantabile di Michel Petrucciani, il remix della versione originale di Speak Life del vincitore di Grammy Damian Marley e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles ...

Cosa ascoltare su Spotify? Ecco il nuovo disco dei Siké - Cosa ascoltare su Spotify - La domanda sorge spontanea ogni qualvolta ci troviamo in un momento di relax e vogliamo trovare qualche nuova canz ...Cantabile di Michel Petrucciani, il remix della versione originale di Speak Life del vincitore di Grammy Damian Marley e il brano dedicato a Miles Davis, Dreaming Miles ...