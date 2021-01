Coronavirus ultime notizie | terapie intensive | contagi e morti della settimana

(Di sabato 23 gennaio 2021): come si è evoluta l’epidemia di Covid nellacompresa tra il 15 e il 21 gennaio 2021? Un riepilogo dei dati più importanti in merito a nuovi casi,, decessi e vaccinazioni. Segui Termometro Politico su Google Newsal 22 gennaio: diminuiscono i– Nellacompresa tra il 15 e il 21 gennaio 2021 sono stati 91.942 i nuovi casi ...

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - fanpage : Che ne pensate? - Corriere : Francia, Macron pensa a un nuovo lockdown: l’annuncio potrebbe arrivare già mercoledì - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 11.629 nuovi casi e 299 morti nelle ultime 24 ore - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.069 positivi su 16.219 tamponi e 525 guariti nelle ultime 24 ore, 12 morti di cui 9 d… -

(ANSA) – CATANZARO, 24 GEN – Oggi in Calabria si registrano cinque vittime per Covid, due in più rispetto a ieri. Diminuiscono invece i nuovi contagiati, passati da 402 a 211. In calo anche i ricovera ...Arriva il bollettino del Covid in Italia di questa domenica 24 gennaio 2021 . Sono 11.629 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.331), ...