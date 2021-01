Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti della settimana (Di sabato 23 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: come si è evoluta l’epidemia di Covid nella settimana compresa tra il 15 e il 21 gennaio 2021? Un riepilogo dei dati più importanti in merito a nuovi casi, terapie intensive, decessi e vaccinazioni. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 22 gennaio Coronavirus ultime notizie: diminuiscono i contagi Coronavirus ultime notizie – Nella settimana compresa tra il 15 e il 21 gennaio 2021 sono stati 91.942 i nuovi casi ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 23 gennaio 2021): come si è evoluta l’epidemia di Covid nellacompresa tra il 15 e il 21 gennaio 2021? Un riepilogo dei dati più importanti in merito a nuovi casi,, decessi e vaccinazioni. Segui Termometro Politico su Google Newsal 22 gennaio: diminuiscono i– Nellacompresa tra il 15 e il 21 gennaio 2021 sono stati 91.942 i nuovi casi ...

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Oltre 2,1 milioni di morti nel mondo. Hong Kong, 2 giorni di lockdown per migliaia di c… - fanpage : 'La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. È una triste certezza. Non mi servono le… - Moixus1970 : RT @fanpage: Il vaccino AstraZeneca dovrebbe arrivare in Italia il 15 febbraio - fanpage : Il vaccino AstraZeneca dovrebbe arrivare in Italia il 15 febbraio -