Coronavirus | Rezza | “Variante Brasiliana preoccupa di più perché ci sono casi di reinfezione”

"La Variante Brasiliana preoccupa di più perché sono state segnalate delle reinfezioni, Per la Variante inglese, invece, sono stati segnalati già alcune decine di casi in Italia. C'è un link con l'Inghilterra ma ci sono dei focolai che stiamo esaminando. Se questo possa determinare un innalzamento delle misure, questo è un argomento che stiamo prendendo in considerazione". Lo ha detto l'epidemiologo Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute.

