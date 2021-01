Coronavirus, Rezza: “Europa colpita in maniera rilevante. Italia come Francia e Germania, Svezia sempre di più rispetto a Norvegia e Finlandia” (Di sabato 23 gennaio 2021) “In Europa tutti i Paesi sono colpiti in maniera rilevante, è diminuita l’incidenza nei Paesi dell’Est e Sud Est. La Svezia appare sempre più colpita rispetto a Norvegia e Finlandia che hanno delle politiche piuttosto forte di contenimento dell’epidemia. L’Italia ha una situazione come Francia e Germania, la Spagna in alcune aree ha incidenza elevata. C’è una impennata di casi nel Regno Unito, soprattutto nel Sud Est dove c’è Londra. Qui si è diffusa la variante a cui si attribuisce una maggiore diffusione, ma sul dato dell’aumento della letalità annunciato dal Governo inglese dobbiamo avere conferme del +30%”. Lo ha affermato Gianni Rezza, direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) “Intutti i Paesi sono colpiti in, è diminuita l’incidenza nei Paesi dell’Est e Sud Est. Laapparepiùche hanno delle politiche piuttosto forte di contenimento dell’epidemia. L’ha una situazione, la Spagna in alcune aree ha incidenza elevata. C’è una impennata di casi nel Regno Unito, soprattutto nel Sud Est dove c’è Londra. Qui si è diffusa la variante a cui si attribuisce una maggiore diffusione, ma sul dato dell’aumento della letalità annunciato dal Governo inglese dobbiamo avere conferme del +30%”. Lo ha affermato Gianni, direttore ...

Open_gol : Nel punto sulla pandemia degli esperti dell'Iss, il prof. Rezza frena sugli allarmi per le nuove varianti - ilfattovideo : Coronavirus, Rezza: “Europa colpita in maniera rilevante. Italia come Francia e Germania, Svezia sempre di più risp… - Noovyis : (Coronavirus, Rezza: “Europa colpita in maniera rilevante. Italia come Francia e Germania, Svezia sempre di più ris… - askanews_ita : Rezza: è da verificare che la variante inglese sia più letale - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Nel punto sulla pandemia degli esperti dell'Iss, il prof. Rezza frena sugli allarmi per le nuove varianti -