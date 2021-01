Coronavirus, oggi nel Lazio 1.297 nuovi casi, calano le terapie intensive. Ecco il bollettino delle Asl (Di sabato 23 gennaio 2021) Su oltre 12.000 tamponi e quasi 18.000 antigenici (per un totale di oltre 30.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.297 nuovi casi positivi. 42 i pazienti deceduti e 2.435 i guariti. “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città rimangono stabili a quota 600” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 210 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici casi sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) Su oltre 12.000 tamponi e quasi 18.000 antigenici (per un totale di oltre 30.000 test), nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.297positivi. 42 i pazienti deceduti e 2.435 i guariti. “Aumentano i, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Ia Roma città rimangono stabili a quota 600” – commenta l’assessore D’Amato.nel, la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 210 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredicisono ...

