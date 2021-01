Coronavirus | nelle Marche altri 397 nuovi positivi in un giorno più 206 ai test rapidi Il contagio nelle regioni

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-65). A fronte di 34.056 ta… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-17) e nei reparti (-6). A fronte di 37.713 tamponi effe… - Samira1577 : RT @comitatoliberta: Almeno cento contagiati dopo la somministrazione del vaccino Covid nella residenza per anziani Zaffiro a Martignacco (… - ElenaElle10 : RT @comitatoliberta: Almeno cento contagiati dopo la somministrazione del vaccino Covid nella residenza per anziani Zaffiro a Martignacco (… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono stati 397 i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 23 gennaio, dal Gores nelle Marche. Un numero inferiore rispetto i dati degli ultimi giorni, ma con anche ...Sono stati registrati 31 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22.1.2021 è disponib ...