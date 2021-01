Coronavirus nel mondo | ecco qual è la situazione - 23 gennaio 2021

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo i dati dell'Università americana Johns Hopkins, il numero di contagi di Covid nelsono quasi 98 milioni in totale mentre i decessi registrati ufficialmente hanno superato quota 2,1 milioni. Le guarigioni hanno invece interessato fino ad ora 54 milioni di persone. Le nazioni più colpite continuano ad essere gli USA con oltre 412 mila morti e 24,7 milioni di casi di. Ladegli USA Negli USA fino a questo momento ci sono stati 24.806.034 casi di Covid-19 e i decessi registrati sono stati 413.818 secondo i dati forniti dall'Università Johns Hopkins. Il più colpito risulta essere ancora lo Stato di New York con 41.969 morti, questo è seguito da California (36.172), Texas (34.381), Florida (25.011), New Jersey (20.875), Illinois (20.534) e Pennsylvania (20.269). Ladel ...