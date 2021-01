Coronavirus | Moratti | ' in Lombardia seconda dose vaccino c' è per tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Inladic'è per, al momento. Lo precisa l'assessore regionale al Welfare, Letizia, in un'intervista a Repubblica. "Ad oggi, siamo in grado di garantire ale seconde dosi, ma è giusto che il governo attivi tutte le azioni legali per scongiurare ulteriori criticità", spiega nell'intervista. Sulla fase 2, "stiamo cercando di mobilitare tutte le forze: dai medici di base agli specializzandi, che ho proposto al governo di coinvolgere. Attiveremo ogni possibile canale di prenotazione (call center, piattaforme informatiche, medici di famiglia), per raggiungere i più fragili e con luoghi di vaccinazione massiva". La vicepresidente della Regione torna anche sul Pil come criterio per le ...