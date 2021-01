Coronavirus: Lombardia, ‘anomalia in settimana 35, Iss chiesto dato su stato clinico’ (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) – “L’informazione dei guariti non ha determinato l’anomalia del rapporto numero 35. Quella è una fake news. L’allineamento dei dati tra Rt ospedaliero e Rt per sintomi, come anche per altre informazioni che emergono dai report dell’Iss, è sempre stato coerente. L’anomalia si è creata nella settimana 35 per questo è stato richiesto un approfondimento tecnico. I flussi di Regione Lombardia sono sempre stati costanti per 35 settimane e sono sempre stati accettati puntualmente. Il meccanismo di calcolo complessivo dell’Rt non è noto, non è trasparente”. Lo afferma il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Marco Trivelli.L’elemento che ha fatto sballare i dati “è molto semplice, intuiamo quale sia il problema ma c’è un ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) – “L’informazione dei guariti non ha determinato l’anomalia del rapporto numero 35. Quella è una fake news. L’allineamento dei dati tra Rt ospedaliero e Rt per sintomi, come anche per altre informazioni che emergono dai report dell’Iss, è semprecoerente. L’anomalia si è creata nella35 per questo èriun approfondimento tecnico. I flussi di Regionesono sempre stati costanti per 35 settimane e sono sempre stati accettati puntualmente. Il meccanismo di calcolo complessivo dell’Rt non è noto, non è trasparente”. Lo afferma il direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Marco Trivelli.L’elemento che ha fatto sballare i dati “è molto semplice, intuiamo quale sia il problema ma c’è un ...

RegLombardia : #LNews Pubblicati dall'ISS-Ministero della Salute i dati RT di tutte le Regioni: Lombardia al 0,82. Sono ben 18 le… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, class action dei commercianti per 'l'errore' sulla zona rossa - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-65). A fronte di 34.056 ta… - Butter_Fly_1 : RT @Libero_official: 'Manipolati i dati sulla #Lombardia'. Attilio #Fontana punta il dito: 'Qualcuno a Roma se lo chieda' #coronavirus #zon… - infoitinterno : Coronavirus, Fontana: «Lombardia arancione per merito nostro, il governo ci risarcisca». Speranza: «Inviati dati sb… -