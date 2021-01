Coronavirus, le nuove ordinanze: Sicilia unica regione rossa, Calabria arancione. La Lombardia cambia (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona rossa la regione Lombardia, che rientra in zona ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l ordinanza con cui si annullano gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zonala, che rientra in zona ...

