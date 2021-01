Coronavirus, le nuove ordinanze di Speranza: Sardegna in arancione. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zona gialla, arancione, rossa (Di sabato 23 gennaio 2021) Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano in zona rossa, 14 Regioni in arancione, solo 5 aree del Paese in giallo. È questo il nuovo quadro dell’Italia dopo le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza che hanno spostato, a partire da domenica, Lombardia e Sardegna in zona arancione, la prima dopo il ricalcolo dei dati che ha cancellato la zona rossa e la seconda invece in peggioramento. Escluse le due regioni in zona rossa, quindi restano quindi in arancione Calabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano in, 14 Regioni in, solo 5 aree del Paese in giallo. È questo il nuovo quadro deldopo lefirmate dal ministro della Salute Robertoche hanno spostato, a partire da domenica, Lombardia ein, la prima dopo il ricalcolo dei dati che ha cancellato lae la seconda invece in peggioramento. Escluse le due regioni in, quindi restano quindi inCalabria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle ...

RaiNews : Le nuove ordinanze del ministro della Salute #Speranza #zonaarancione - Open_gol : Nel punto sulla pandemia degli esperti dell'Iss, il prof. Rezza frena sugli allarmi per le nuove varianti - RegioneLazio : ll Lazio in ZONA ARANCIONE Le nuove norme saranno in vigore dal 17 gennaio fino a nuova Ordinanza del Ministero del… - fattoquotidiano : Coronavirus, le nuove ordinanze di Speranza: Sardegna in arancione. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zo… - Noovyis : (Coronavirus, le nuove ordinanze di Speranza: Sardegna in arancione. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in z… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, ecco perché la Lombardia esce dalla zona rossa Il Sole 24 ORE Coronavirus: 59 nuovi casi, 99 i guariti di giornata

La task force regionale comunica che venerdì 22 gennaio, sono stati processati 1105 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 62 (e fra questi ...

SpaceX Transporter-1: un Falcon 9 con 143 satelliti a bordo (anche Starlink)

SpaceX Transporter-1 sarà la prima missione di ride-sharing che la società di Elon Musk ha approntato insieme ad altri partner. All'interno dei fairing posizionati sulla sommità del Falcon 9 ci sono b ...

La task force regionale comunica che venerdì 22 gennaio, sono stati processati 1105 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 62 (e fra questi ...SpaceX Transporter-1 sarà la prima missione di ride-sharing che la società di Elon Musk ha approntato insieme ad altri partner. All'interno dei fairing posizionati sulla sommità del Falcon 9 ci sono b ...