Coronavirus, la denuncia dei centri di vaccinazione: «Mancano le siringhe, andrà sprecato del vaccino». Ma Arcuri smentisce (Di sabato 23 gennaio 2021) La mancanza di siringhe per somministrare le dosi di vaccino anti Covid torna a essere un problema da risolvere. L’allarme lanciato nelle ultime ore proviene dai centri di vaccinazione di diverse Regioni d’Italia, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia: «Non sono le dosi di Pfizer a mancare ma le siringhe di precisione per iniettarlo», è la denuncia che arriva da più parti, con la quale si spiega come senza questo strumento sia impossibile riuscire ad evitare uno spreco di siero. «Le siringhe ci permettono di estrarre la quantità giusta di vaccino in modo che non sia sproporzionata rispetto alle fiale», spiegano i medici dei centri, che aspettano una fornitura ormai in ritardo di una settimana. Quello della precisione ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) La mancanza diper somministrare le dosi dianti Covid torna a essere un problema da risolvere. L’allarme lanciato nelle ultime ore proviene daididi diverse Regioni d’Italia, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia: «Non sono le dosi di Pfizer a mancare ma ledi precisione per iniettarlo», è lache arriva da più parti, con la quale si spiega come senza questo strumento sia impossibile riuscire ad evitare uno spreco di siero. «Leci permettono di estrarre la quantità giusta diin modo che non sia sproporzionata rispetto alle fiale», spiegano i medici dei, che aspettano una fornitura ormai in ritardo di una settimana. Quello della precisione ...

