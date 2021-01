Coronavirus Italia, il bollettino del 23 gennaio 2021: 13.331 nuovi casi, 448 i decessi (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovi casi di Coronavirus, e 448 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 498.834 Deceduti: 85.162 (+488) Dimessi/Guariti: 1.871.189 (+16.062) Ricoverati: 23.789 (-292) di cui in Terapia Intensiva: 2.386 (-4) Tamponi (molecolari e antigenici): 30.717.824 (+286.331) Totale casi: 2.455.185 (+13.331, +0,55%) Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 idi, e 448 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 498.834 Deceduti: 85.162 (+488) Dimessi/Guariti: 1.871.189 (+16.062) Ricoverati: 23.789 (-292) di cui in Terapia Intensiva: 2.386 (-4) Tamponi (molecolari e antigenici): 30.717.824 (+286.331) Totale: 2.455.185 (+13.331, +0,55%)

