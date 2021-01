Coronavirus in Toscana: 21 morti, oggi 23 gennaio. E 520 positivi. Vaccini: mancano le dosi (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 21 i morti per Coronavirus registrati oggi, 23 gennaio, in Toscana. Si tratta di 12 donne e 9 uomini con età media di 85 anni. Mentre sono520 i nuovi positivi con età media di 45 anni. I vaccinati sfiorano quota 80 mila, ma c'è carenza di dosi. Anche la Toscana è costretta a rallentare la campagna di vaccinazione Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 21 iperregistrati, 23, in. Si tratta di 12 donne e 9 uomini con età media di 85 anni. Mentre sono520 i nuovicon età media di 45 anni. I vaccinati sfiorano quota 80 mila, ma c'è carenza di. Anche laè costretta a rallentare la campagna di vaccinazione

