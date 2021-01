Coronavirus: in provincia Milano 466 nuovi casi di cui 216 in città (Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) distribuiti diversamente in tutte le province. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). I guariti/dimessi sono 2.178. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 466 di cui 216 a Milano città, Bergamo 73, Brescia 219, Como 94, Cremona 29, Lecco 71, Lodi 48, Mantova 108, Monza e Brianza 119, Pavia 107, Sondrio 53 e Varese 96. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021), 23 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 ipositivi (4,8%) distribuiti diversamente in tutte le province. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-80). I guariti/dimessi sono 2.178. Nel dettaglio iper466 di cui 216 a, Bergamo 73, Brescia 219, Como 94, Cremona 29, Lecco 71, Lodi 48, Mantova 108, Monza e Brianza 119, Pavia 107, Sondrio 53 e Varese 96.

