Coronavirus | in Lombardia quasi raddoppio dei decessi | +104 ieri +58 Diminuiscono i ricoveri

Leggi su open.online

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il bollettino del 23 gennaio Scendono i nuovi ingressi giornalpernelle terapie intensive della: oggi sono 14 rispetto ai 21 di. Per un totale di persone ricoverate in area critica pari a 398, –10 unità. Numeri in diminuzione anche per iordinari: 3.499 nelle ultime 24 ore (3.579). Sul fronte dei nuovi contagi i dati di oggi, 23 gennaio, registrano un calo: 1.535 a fronte dei +1.969 di, +2.234 due giorni fa.raddoppia invece il numero delle vittime: 104 quelle registrate nelle ultime 24 ore (58) per un numero complessivo diarrivato a 26.622. Sono +31.809 i nuovi tamponi eseguiti a fronte dei 34.056 di, per un totale di ...