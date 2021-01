Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 gennaio: 13.331 nuovi casi e 488 morti (Di sabato 23 gennaio 2021) I dati di sabato 23 gennaio. Superate le 85 mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Meno contagi con più tamponi (286.331) e il tasso di positività scende di mezzo punto: è 4,6% (ieri 5,1%). Gli attuali positivi sono meno di 500 mila, come il 6 novembre Leggi su corriere (Di sabato 23 gennaio 2021) I dati di sabato 23. Superate le 85 mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Meno contagi con più tamponi (286.331) e il tasso di positività scende di mezzo punto: è 4,6% (ieri 5,1%). Gli attuali positivi sono meno di 500 mila, come il 6 novembre

repubblica : Letta: 'I francesi dicono: l'Italia ci ha battuti. Non parlano di Materazzi, ma dei vaccini' - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.331.045 Di cui prime dosi: 1.269.163 Di cu… - fattoquotidiano : Coronavirus, le nuove ordinanze di Speranza: Sardegna in arancione. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zo… - LorenzoEHN : RT @EasyInve: Sulla consegna delle dosi di #vaccino di #Pfizer c’è stata molta confusione e poca chiarezza da parte dell’Italia. In realtà… - do_davide : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, da oggi in vigore l’ordinanza coi nuovi “colori”. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zona giall… -