Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 gennaio: scende il tasso di positività (Di sabato 23 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL Coronavirus Oggi, sabato 23 gennaio 2021, i nuovi positivi al Coronavirus sono 13.331, un numero leggermente inferiore rispetto a ieri. I decessi sono stati 488 (a fronte dei 472 di ieri), portando il numero totale delle vittime a oltre 85 mila dall’inizio dell’emergenza. Il tasso di positività scende al 4,6%. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri calano i positivi su un totale di 498.834 attualmente positivi. Si hanno dati incoraggianti anche dalle Terapie intensive, poiché si alleggerisce la pressione sulle strutture sanitarie. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è di 16.062 unità. In generale, si ha una flessione degli attuali positivi, dato che si può recuperare sommando i guariti ai decessi. Il risultato è un numero maggiore rispetto ai nuovi casi registrati. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DELOggi, sabato 232021, i nuovi positivi alsono 13.331, un numero leggermente inferiore rispetto a ieri. I decessi sono stati 488 (a fronte dei 472 di ieri), portando il numero totale delle vittime a oltre 85 mila dall’inizio dell’emergenza. Ildial 4,6%. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri calano i positivi su un totale di 498.834 attualmente positivi. Si hanno dati incoraggianti anche dalle Terapie intensive, poiché si alleggerisce la pressione sulle strutture sanitarie. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è di 16.062 unità. In generale, si ha una flessione degli attuali positivi, dato che si può recuperare sommando i guariti ai decessi. Il risultato è un numero maggiore rispetto ai nuovi casi registrati. ...

