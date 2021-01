Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 23 gennaio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici. Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici.

Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - fattoquotidiano : Coronavirus, le nuove ordinanze di Speranza: Sardegna in arancione. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zo… - Corriere : Speranza: «Sfida ancora dura, ma è incoraggiante l'Rt sotto 1. Misure del Natale hanno funzionato» - iISud24 : Coronavirus, in Campania 1.250 nuovi casi e 29 vittime #23gennaio #campania #regionecampania #italia #notizie… - TutankhatonEdit : RT @EasyInve: Quante dosi in meno? L’8 per cento in meno, scrive AP. Eppure l’Italia ha minacciato azioni legali lamentando un taglio del 2… -