Coronavirus, il bollettino di oggi: 13.331 nuovi casi e 488 morti. Il tasso di positività scende al 4.65 (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 13.633) a fronte di 286.331 tamponi. Le vittime sono 488 in più (ieri 472) per un totale di 85.162 decessi dall'inizio dell'epidemia. Il tasso di positività scende al 4.65% dal 5,1 di ieri. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 498.834 (-3.219 rispetto a ieri), 475.045 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 21.403 (-288) di cui 2.386 (-4) in terapia intensiva con 174 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I dimessi/guariti sono 16.062 in più. La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia ...

