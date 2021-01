Coronavirus | i dati – Sono 13 331 i nuovi contagi con oltre 286mila tamponi | tasso di positività cala al 4 | 6% Altre 488 vittime

(Di sabato 23 gennaio 2021) Rimangono stabili idaregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, ma si abbassa ildiper il maggior numero dieffettuati. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute,13.331 le persone risultate positive nell’ultima giornata, contro le 13.633 di ieri, a fronte ditest effettuati. Ildiquindi dal 5,1% di ieri al 4,6%. In leggero aumenti il numero digiornaliere:488 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, contro le 472 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio. Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia e 488 morti, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito ...Coronavirus in Veneto, i dati di Azienda Zero di oggi 23 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 997 nuovi casi e 50 morti. Il numero delle persone attualmente positive continua a scendere e..