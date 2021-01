Coronavirus, Giani: «520 nuovi positivi su 15mila test». Toscana gialla, ma attenzione (Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente: «I nuovi casi registrati in Toscana sono 520 su 15.040 test, di cui 10.008 tamponi molecolari e 5.032 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,46%» Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente: «Icasi registrati insono 520 su 15.040, di cui 10.008 tamponi molecolari e 5.032rapidi. Il tasso deiè 3,46%»

FirenzePost : Coronavirus, Giani: «520 nuovi positivi su 15mila test». Toscana gialla, ma attenzione - infoitinterno : Coronavirus, la Toscana resta in zona gialla fino al 31 gennaio. Giani: 'Impegniamoci per diminuire i contagi' - infoitinterno : Coronavirus, Giani: 'In Toscana 429 nuovi casi' - infoitinterno : Coronavirus: Giani, 'In Toscana 429 nuovi casi su 14.059 test' - infoitinterno : Coronavirus | Giani | ' In Toscana 429 nuovi casi su 14 059 test' -