Coronavirus | Fontana | ' mai sbagliato a dare nostri dati | mai rettificato' 2

(Adnkronos) - Subito dopo la presentazione del ricorso "è iniziato un confronto tra i tecnici dell'assessorato alla sanità e i tecnici dell'Istituto superiore di sanità e qui nasce il vero problema: a un certo punto tutti si sono resi conto della presenza all'interno dell'algoritmo di qualcosa che non funzionava. Sono i tecnici dell'Iss parlando con i nostri che hanno chiesto di valorizzare alcuni dati su loro richiesta, noi non abbiamo mai sbagliato a dare i nostri dati, non abbiamo mai rettificato. Abbiamo semplicemente risposto alla loro richiesta per capire se con questa implementazione si potesse arrivare a ricostruzione più veritiera", spiega Fontana. "Questa è la ricostruzione storica, la situazione reale che noi saremo pronti a dimostrare in ...

