Coronavirus | Fontana | ' Lombardia in zona arancione'

(Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Latorna in, è ufficiale. Il cambiamento didella Regione, largamente atteso, è annunciato dal presidente Attilio, che ha ricevuto da Roma la decisione sul riposizionamento. "Un'ottima notizia. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i dati dellaerano tali da collocare la nostra regione in. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato", sottolinea il presidente.

Milano, 23 gen. (Adnkronos) – La Lombardia torna in zona arancione, è ufficiale. Il cambiamento di zona della Regione, largamente atteso, è annunciato dal presidente Attilio Fontana, che ha ricevuto d ...Il nodo dolente è quello della classificazione della Lombardia in zona rossa anziché arancione, che quantomeno per una settimana sarebbe stata indebita, alla luce di dati non corretti sull'impatto del ...