Coronavirus | Fontana | «Lombardia arancione per merito nostro | il governo ci risarcisca» Speranza | «Inviati dati sbagliati e poi corretti»

Leggi su open.online

(Di sabato 23 gennaio 2021) «Se da domenica latornerà in zonalo deve esclusivamente al fatto che noi abbiamo contestato i conteggi del». Si prende i meriti il presidente Attilioe si dichiara indignato per «le polemiche e false notizie offensive contro lae le persone che ci lavorano». Nel punto stampa fatto insieme alla nuova assessora al Welfare Letizia Moratti, il governatore ha anticipato di voler avanzare aluna richiesta di risarcimento per la settimana di “ingiusta” zona rossa. «Durante la prossima conferenza delle Regioni», ha annunciato, «chiederò che nell’ambito dello scostamento autorizzato dalvenga inserita esplicitamente una somma che equivale a quello che è stato il danno che le nostre ...