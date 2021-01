Coronavirus | Ciaruffoli ceo Burgez | ' errore zona rossa altra mazzata per imprenditori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) - "Una settimana inperè l'ennesima martellata nelle palle degli. La categoria più colpita è la minoranzaale, la quale sì sa, non fa tenerezza a nessuno". Simone, ceo di, interpellato dall'Adnkronos, non usa giri di parole per commentare l''' nella comunicazione dei dati che corretto consente alla Lombardia il ritorno inarancione. "La massa al contrario, quella dei dipendenti che fanno tenerezza a tutti, quella che cantava sui terrazzi, è in cassa integrazione oppure salvata dal blocco dei licenziamenti sino al 31 marzo: in poche parole non ha ancora nessun motivo per protestare. La vera protesta si avrà quando anche la massa verrà ...