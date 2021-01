Coronavirus | Campania regione più virtuosa | ha l' indice Rt più basso d' Italia

Leggi su napolitoday

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato tre nuove ordinanze , come riporta Today, che ridefiniscono le zone in. Nulla cambia per la, che come annunciato nelle scorse ore resterà gialla per almeno un'altra settimana. A partire dal 24 gennaio ecco la ...