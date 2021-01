Coronavirus | bollettino del 23 gennaio | 488 morti totale 85 162 | 13 331 nuovi contagi

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 16.062 i dimessi/guariti in 24 ore che portano ildelle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 1.871.189

Il bollettino del ministero della Salute del 23 gennaio 2021 sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 13.331 ...È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero totale di decessi dall’inizio dell’epidemia in Italia sale a 85.162. In aumento i guariti, oggi 16.062 (ieri però 27.676 ...