Coronavirus, Biden: "Covid farà 600 mila morti negli Usa. Dobbiamo agire adesso" (Di sabato 23 gennaio 2021) "Molti americani stanno soffrendo e il virus sta crescendo. Il Covid farà 600 mila morti. Dobbiamo agire adesso, non importa come la si pensi". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

RaiNews : #Coronavirus: #Biden userà i poteri di guerra per accelerare le #vaccinazioni - RaiNews : In vigore gli ordini esecutivi per il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima e per l'obbligo d… - debufred : @MoonLuchy Beh Bidèn ha dichiarato che contro il coronavirus non sa cosa inventarsi! - GPiziarte : RT @paoloigna1: Un Obbligo morale per soccorrere le vite in difficoltà #Biden. Ora vedremo se dietro le parole ci sarà anche un'azione all'… - massimo_san : RT @Open_gol: Fauci farà parte della squadra di Biden come consigliere del Presidente per le questioni mediche -