Coronavirus | 488 decessi in 24 ore Superate le 85mila vittime in Italia Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

Leggi su open.online

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il bollettino del 23 gennaio Sono 488 idasegnalati innelle ultime 24 ore stando ai dati del bollettino della Protezione Civile. Ieri erano stati 472. Sono 174 i nuoviin, contro i 144 di ieri (+30). I ricoverati con sintomi sono 21.403 (-288), i pazienti in rianimazione 2.386 (-4) e le persone in isolamento domiciliare 475.045 (-2.927).i pazienti guariti e dimessi: 1.871.189 in totale (+16.062). I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono invece 13.331 a fronte di 286.331 tamponi, contro i +13.633 casi di ieri con +264.728 tamponi. Le persone attualmente positive al virus nel Paese sono 498.834, -3.219 rispetto a ieri. Leggi anche: Il? Fa bene alla ...