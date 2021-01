Coppa America | Luna Rossa ko | è costretta a semifinale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, terza sconfitta consecutiva per la barca italianacontro il Team Ineos. La formazione britannica a questo punto risulta matematicamente prima e dunque ...

Corriere : Ineos batte Luna Rossa e accede alla finale, gli italiani sfideranno in semifinale American Magic - Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela, Coppa America: la Luna Rossa ko, è costretta alla semifinale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Vela, Coppa America: la Luna Rossa ko, è costretta alla semifinale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Vela, Coppa America: la Luna Rossa ko, è costretta alla semifinale -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, terza sconfitta consecutiva per la barca italiana Luna Rossa contro il Team Ineos. La formazione britannica a questo punto risulta matema ...Team Ineos Uk in finale, Luna Rossa costretta alle semifinali. Questo il verdetto della regata di questa notte ad Auckland valida per la Prada Cup, la competizione che mette in palio la possibilità di ...