Conte pronto al Ter pur di non mollare la poltrona. Italia appesa al "fattore-Tabacci" (Di sabato 23 gennaio 2021) Due bis, ter, quater, coalizione, allargato, di scopo… Ormai Conte è pronto a tutto pur di non mollare la poltrona di Palazzo Chigi. In un teatrino sempre più patetico, ora emerge tutta l'avidità di potere del fu avvocato del popolo. L'operazione "Responsabili" non decolla, i numeri non tornano e allora adesso Conte apre definitivamente le porte al Ter. Il suo terzo governo con la terza maggioranza diversa. Record! "Io di certo non mollo". Chi ha sentito Giuseppe Conte nelle ultime ore, lo ha visto determinato ad andare avanti, pronto a qualsiasi soluzione pur di restare nel Palazzo. Con la perdita dell'Udc e alcuni conti in Aula che non tornano, per molti l'unica uscita possibile dalla crisi è aprire di nuovo la porta a Italia Viva e al suo leader, ...

NicolaPorro : #Conte si copre di elogi (e di ridicolo). È la conferma vivente della distanza siderale tra la realtà e la bolla de… - Corriere : «Io non mollo»: Conte dice no a Renzi ma è pronto a fare il «ter» - Marilenapas : RT @giusmo1: Crisi di governo, Conte ora è pronto al ter per attirare i Responsabili. Ha solo 4 giorni di tempo | Rep - vago7858 : RT @Corriere: «Io non mollo»: Conte dice no a Renzi ma è pronto a fare il «ter» - Gianlustella : Conte “non molla” ! Sfiduciato eppure nomina anche il capo servizi segreti. Com’era quella di “Salvini che vuole… -