Conte non si rassegna al ter. Caccia al voto sulla giustizia (Di domenica 24 gennaio 2021) Il ministro D’Incà si attacca al telefono: «Come vanno i numeri?». Dalla trincea del Senato non sanno più cosa rispondergli: la facoltà di moltiplicare i voti ancora non è data. Il segnale del caos totale è confermato dal tentativo di rinviare il voto sulla relazione sulla giustizia del ministro Bonafede a palazzo Madama di 24 ore, da mercoledì a giovedì. Non cambierebbe niente e c’è anzi il caso che la richiesta di inutile rinvio, accampando impegni del guardasigilli, finisca in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 gennaio 2021) Il ministro D’Incà si attacca al telefono: «Come vanno i numeri?». Dalla trincea del Senato non sanno più cosa rispondergli: la facoltà di moltiplicare i voti ancora non è data. Il segnale del caos totale è confermato dal tentativo di rinviare ilrelazionedel ministro Bonafede a palazzo Madama di 24 ore, da mercoledì a giovedì. Non cambierebbe niente e c’è anzi il caso che la richiesta di inutile rinvio, accampando impegni del guardasigilli, finisca in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : Notare: 'Non si possono fare le elezionihhh c'è la pandemiahhh' però per la boria di Conte siamo bloccati già da un… - welikeduel : 'Conte è lì, ha consenso. Come fanno a sfiduciarlo? L'astensione di Renzi ha salvato Italia Viva, non Conte' (Enric… - borghi_claudio : Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del… - seppiallegra : RT @Capezzone: Il problema non sono solo #Conte e #Arcuri, ma soprattutto chi ce li ha messi e dà loro copertura politica e istituzionale.… - dasar : RT @ardigiorgio: Dice furio Colombo che solo i politici avversi per ragioni politiche sono contro Conte, ma non esistono persone nel paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non Crisi di governo, Conte non contempla (per ora) le dimissioni: è una strettoia, ma posso uscirne Corriere della Sera Crisi di Governo, Conte pensa alle dimissioni per convincere i responsabili

Venerdì sono sfumati i “responsabili” raccattati qua e là. Ieri per bocca del Pd si sono eclissate le «elezioni subito» in caso di caduta del governo, ...

Udinese-Inter, Conte (Sky): “L’espulsione? Non eravamo d’accordo sul recupero. Coppa? Lo scudetto è più importante”

Le sue parole:. POST-PARTITA – “Penso che alla fine c’è stata questa mia espulsione, poteva essere accordato un po’ più di recupero. E noi in questo possiamo e dobbiamo migliorare se vogliamo lottare ...

Venerdì sono sfumati i “responsabili” raccattati qua e là. Ieri per bocca del Pd si sono eclissate le «elezioni subito» in caso di caduta del governo, ...Le sue parole:. POST-PARTITA – “Penso che alla fine c’è stata questa mia espulsione, poteva essere accordato un po’ più di recupero. E noi in questo possiamo e dobbiamo migliorare se vogliamo lottare ...